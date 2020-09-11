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Политика ,  
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Тихановская допустила обновление президиума совета белорусской оппозиции

Большинство членов президиума непризнанного белорусскими властями совета покинули страну или были арестованы
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в президиум Координационного совета оппозиции будут избраны новые люди, сообщает Tut.by.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что из президиума совета на свободе в Белоруссии остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. «Никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — заявила Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве.

Она также заявила, что «люди могут немного устать от протестов, но они уже не смирятся с нынешней властью».

«Протесты могут принять новые формы, и это уже происходит. Посмотрите на флаги, которые вывешивают между домами. Их снимают, но люди снова вывешивают. Это же сколько надо денег, чтобы подогнать этот кран, чтобы снять флаг, а это все налоги», — сказала Тихановская.

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В ходе антиправительственных протестов в Белоруссии были задержаны несколько лидеров оппозиции. Среди них Мария Колесникова, которая возглавляла штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико и является членом президиума совета оппозиции. Она является подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя»).

В состав президиума Координационного совета, созданного 19 августа вошли:

  • Светлана Алексиевич (на свободе)
  • Павел Латушко (уехал в Польшу)
  • Максим Знак (задержан, подозревается по делу о призывах к захвату власти)
  • Лилия Власова (задержана)
  • Сергей Дылевский (задержан, находится под административным арестом)
  • Ольга Ковалькова (была задержана, а затем оказалась в Польше)
  • Мария Колесникова (задержана, подозревается по делу о призывах к захвату власти)
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Из-за создания Координационного совета в конце августа в Белоруссии завели уголовное дело. Занимавший на тот момент пост генерального прокурора Александр Конюк заявил, что деятельность совета направлена на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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