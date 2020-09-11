В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина

Партия двоюродного племянника президента не выполнила требований законодательства об участии в выборах, но Роман Путин надеется устранить «недочеты», на которые указала ЦИК. Так, партия «оперативно вышла на муниципальные выборы»

Фото: Роман Путин / Facebook

До конца года в России могут быть ликвидированы четыре партии, в том числе партия «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин. Об этом сообщил член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко, передает «Коммерсантъ».

Шевченко пояснил, что по закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, она должна выполнить хотя бы одно из пяти условий. Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на губернаторских выборах по меньшей мере в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

Эти условия не выполнили четыре партии — Российская партия садоводов, Родная партия, партии «Национальный курс» и «Народ против коррупции», сообщил Шевченко. «Несмотря на призывы ЦИКа к партиям об активном участии в выборах, у нас есть целый ряд партий, семилетние сроки регистрации которых истекли, они никаким образом не воспользовались возможностью серьезно поучаствовать в выборах», — отметил он.

Информацию по этим партиям Центризбирком уже направил в Минюст по его запросу, указал Шевченко. Вопрос о их ликвидации Верховный суд по искам ведомства рассмотрит после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму, добавил он.