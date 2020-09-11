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В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина

Партия двоюродного племянника президента не выполнила требований законодательства об участии в выборах, но Роман Путин надеется устранить «недочеты», на которые указала ЦИК. Так, партия «оперативно вышла на муниципальные выборы»
Фото: Роман Путин / Facebook
Фото: Роман Путин / Facebook

До конца года в России могут быть ликвидированы четыре партии, в том числе партия «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин. Об этом сообщил член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко, передает «Коммерсантъ».

Шевченко пояснил, что по закону партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, она должна выполнить хотя бы одно из пяти условий. Кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на губернаторских выборах по меньшей мере в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

Эти условия не выполнили четыре партии — Российская партия садоводов, Родная партия, партии «Национальный курс» и «Народ против коррупции», сообщил Шевченко. «Несмотря на призывы ЦИКа к партиям об активном участии в выборах, у нас есть целый ряд партий, семилетние сроки регистрации которых истекли, они никаким образом не воспользовались возможностью серьезно поучаствовать в выборах», — отметил он.

Информацию по этим партиям Центризбирком уже направил в Минюст по его запросу, указал Шевченко. Вопрос о их ликвидации Верховный суд по искам ведомства рассмотрит после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму, добавил он.

Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку
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Фото: Роман Путин / Facebook

Сам Путин в беседе с изданием сообщил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его главой партии. «Параллельно в результате изучения документов при передаче дел были выявлены обстоятельства, которые могут повлиять на положительное решение Минюста [о ликвидации партии]», — сказал он.

Путин также сообщил, что партия «оперативно вышла» на муниципальные выборы, которые пройдут 13 сентября, и «быстрыми темпами» наращивает сеть региональных отделений. Все это устранит «недочет, на который обратила внимание ЦИК», надеется он.

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Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он является директором ООО «Путин Консалтинг». Согласно базе данных СПАРК, компания принадлежит ему полностью. Она была учреждена в Великобритании и до 2015 года называлась Putin Consulting Ltd. Также Путин занимает пост гендиректора компании «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, и владеет компаниями «Русюгэкспорт» (занимается перевозками), «Арбат Нефтегаз» (оптовая торговля топливом) и «Партнер Восток» (оптовая торговля автомобильными деталями).

В марте Путин сообщил о планах создать создать партию на базе своего движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса. Основной задачей партии он называл участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Однако в июне Путин вступил в партию «Народ против коррупции» и в июле возглавил ее. «Партия получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», — говорил тогда председатель политсовета партии Григорий Анисимов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: партия, ЦИК
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