Двоюродный племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»

Роман Путин (Фото: Роман Путин / Facebook)

Двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции». Решение было принято на съезде партии, передает «РИА Новости».

Путин был избран путем тайного голосования. «Считать избранным Путина Романа Игоревича председателем и лидером общероссийской политической партии «Народ против коррупции» сроком на пять лет», — сказал председатель партии Григорий Анисимов.

Роман Путин вступил в московское отделение партии 21 июня 2020 года. Бюро генполитсовета рекомендовало проголосовать за назначение Путина председателем партии. «Партия получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», — говорится в сообщении Анисимова.

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