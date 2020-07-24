Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
МИД предложил Зеленскому помощь с «расшифровкой» минских соглашений Политика, 02:22 Иран заявил об ответственности США в случае любого инцидента с лайнером Политика, 02:03 Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку Политика, 01:54 Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае Политика, 01:46 Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева Политика, 01:02 Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2 Политика, 00:51 Рекордный трансфер и тренерские скандалы. Чем запомнился сезон РПЛ Спорт, 00:00 Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре Политика, 00:00 СМИ сообщили о перехвате иранского лайнера истребителями F-15 Общество, 23 июл, 23:53 Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений Политика, 23 июл, 23:21 Суточная смертность от COVID в Москве оказалась минимальной за три месяца Общество, 23 июл, 23:07 В сети появились базы данных пользователей Avito и «Юлы» Технологии и медиа, 23 июл, 22:58 Памфилова объяснила удаление опроса ЦИК «бедненькой девочкой» Общество, 23 июл, 22:48 США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия Политика, 23 июл, 22:47
Политика ,  
0 

Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку

Указание адреса трансформаторной будки в Москве в качестве адреса офиса партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, является ошибкой. Об этом сообщил РБК помощник главы партии Максим Каменев.

«Это техническая ошибка. На сайте сейчас указан правильный адрес. После вступления в должность Романа Игоревича сайт будет полностью изменен. Нынешний перестанет функционировать», — сообщил Каменев.

На момент публикации на сайте партии в качестве адреса указан Банный пер., д. 3 в Москве. Ранее издание «Собеседник» сообщило о том, что партия указала в качестве своего офиса трансформаторную подстанцию в Москве. Издание писало, что на сайте партии адресом московского отделения значилось Ленинградское шоссе, 8, строение 3. Как пишет «Собеседник», по этому адресу расположена хозяйственная кирпичная постройка с металлическими дверями, из стен которой к соседним домам протянуты провода.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО «Путин Консалтинг». Согласно базе данных СПАРК, компания принадлежит ему полностью. До 2015 года она называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Великобритании.

Роман Путин сообщил о планах по созданию партии на базе движения «Люди дела» в середине марта. Партия позиционируется как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

5 июля Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции». Иго избрали путем тайного голосования на съезде партии сроком на пять лет. В качестве первоочередной задачи партии Путин назвал участие в региональных выборах в сентябре, а затем — в выборах в Государственную думу. Как отмечал новый глава партии, у него очень много планов «в самых различных сферах деятельности государства».

Теги: партия, новости
Материалы по теме
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Политика
Двоюродный племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Политика
Племянник Путина войдет в совет директоров микрофинансовой корпорации
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter