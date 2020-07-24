Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку

Указание адреса трансформаторной будки в Москве в качестве адреса офиса партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, является ошибкой. Об этом сообщил РБК помощник главы партии Максим Каменев.

«Это техническая ошибка. На сайте сейчас указан правильный адрес. После вступления в должность Романа Игоревича сайт будет полностью изменен. Нынешний перестанет функционировать», — сообщил Каменев.

На момент публикации на сайте партии в качестве адреса указан Банный пер., д. 3 в Москве. Ранее издание «Собеседник» сообщило о том, что партия указала в качестве своего офиса трансформаторную подстанцию в Москве. Издание писало, что на сайте партии адресом московского отделения значилось Ленинградское шоссе, 8, строение 3. Как пишет «Собеседник», по этому адресу расположена хозяйственная кирпичная постройка с металлическими дверями, из стен которой к соседним домам протянуты провода.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО «Путин Консалтинг». Согласно базе данных СПАРК, компания принадлежит ему полностью. До 2015 года она называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Великобритании.

Роман Путин сообщил о планах по созданию партии на базе движения «Люди дела» в середине марта. Партия позиционируется как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

5 июля Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции». Иго избрали путем тайного голосования на съезде партии сроком на пять лет. В качестве первоочередной задачи партии Путин назвал участие в региональных выборах в сентябре, а затем — в выборах в Государственную думу. Как отмечал новый глава партии, у него очень много планов «в самых различных сферах деятельности государства».