Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Действующий вице-президент США Камала Харрис, участвующая в выборах главы государства от Демократической партии, выбрала кандидатом на свой нынешний пост губернатора Миннесоты Тима Уолца, передают телеканал CNN и агентство The Associated Press cо ссылкой на источники.
Позже Харрис подтвердила на своей странице в Х (бывший Twitter), что выбрала Уолца в качестве кандидата в вице-президенты.
Ранее 6 августа Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США — ее поддержали большинство партийных делегатов.
Партия должна была выдвинуть своего кандидата на съезде, который пройдет 19–22 августа в Чикаго. Но Национальный комитет партии решил провести онлайн-голосование партийных делегатов в начале августа, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо.
В 2007–2019 годах Уолц представлял в палате представителей конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором как до, так и после его пребывания на этом посту в основном доминировали республиканцы, отмечает CNN. До этого он служил в Национальной гвардии, после выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Манкейто в Миннесоте.
Ранее источники телеканала говорили, что в списке претендентов кроме Уолца были губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Кентукки Энди Бешир.
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