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Выборы президента США ,  
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Трамп обвинил Харрис в краже его предвыборной инициативы

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Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу от демократов, вице-президента Камалу Харрис в воровстве его политических инициатив, в частности, идеи отмены налога на чаевые для работников сферы услуг. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Камала Харрис, период «медового месяца» которой подходит к концу и которая начинает серьезно проигрывать в опросах общественного мнения, только что скопировала мою политику «никаких налогов на чаевые». Разница в том, что реализовывать она ее не будет, ей это нужно лишь в политических целях. Это была идея Трампа, у нее нет своих идей, она может лишь красть их у меня», — написал он.

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Фото:Michael Reynolds / Pool / ТАСС

10 августа на митинге в Лас-Вегасе (штат Невада) Харрис выступила с обещанием повысить минимальную заработную плату и отменить налоги на чаевые работникам сферы обслуживания и гостеприимства.

За два месяца до этого, 9 июня, Трамп во время митинга в Лас-Вегасе также пообещал отменить налоги на чаевые — основной источник дохода работников развлекательной индустрии, которой живет этот город в штате Невада.

В том же месяце бывший президент США посетил ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии, где оставил $500 чаевых и надпись на чеке «долой налоги на чаевые»

Президентские выборы в Соединенных штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них представит президент Джо Байден, но после его провального выступления на дебатах с Трампом в июне он был вынужден отказался от борьбы под давлением партии. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.

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Дональд Трамп Камала Харрис США выборы президента
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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