Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»

Еще 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями, отчиталось Минобороны

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, заявило Минобороны.

Еще 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями.

Врио губернатор Алексей Смирнов ночью сообщил, что обломки сбитой ракеты упали на жилой многоэтажный дом в Курске, в результате возник пожар.

Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позднее Смирнов уточнил, что погибших нет.

Ночью в регионе действовали ракетная опасность и опасность атаки дронов.