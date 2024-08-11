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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»

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Военная операция на Украине
Еще 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями, отчиталось Минобороны

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, заявило Минобороны.

Еще 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, три — над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями.

Врио губернатор Алексей Смирнов ночью сообщил, что обломки сбитой ракеты упали на жилой многоэтажный дом в Курске, в результате возник пожар.

Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позднее Смирнов уточнил, что погибших нет.

Ночью в регионе действовали ракетная опасность и опасность атаки дронов.

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Минобороны Курская область беспилотники
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