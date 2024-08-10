Лукашенко назвал своей главной целью уберечь Белоруссию от войны

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его главной задачей на посту лидера страны является недопущение боевых действий на территории страны, передает «СБ. Беларусь сегодня».

Так Лукашенко прокомментировал атаку украинских беспилотников на белорусскую территорию.

«Моя главная задача — не допустить конфликта в стране», — сказал Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Городище в Могилевской области.

Необходимо, «чтобы эта зараза не перенеслась на нас», отметил президент. По его словам, Белоруссию необходимо уберечь от войны. Тогда страна сможет «спокойно разобраться со своими проблемами», добавил Лукашенко.

Ранее сегодня президент Белоруссии сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Целей было около десяти, на их перехват Минск отправил самолеты и вертолет. Часть была уничтожена над белорусской территорией, остальные, по словам Лукашенко, передали России. Провокации со стороны Украины не останутся без ответа, добавил лидер Белоруссии.

Лукашенко после начала Россией военной операции на Украине неоднократно заявлял, что Минск не пошлет в зону боевых действий военных. Вместе с этим он подчеркивал, что Белоруссия поможет России в случае военной агрессии против нее.