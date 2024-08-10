Перед машиной губернатора Гладкова взорвался дрон и ранил двух женщин

Две женщины получили ранения после атаки ВСУ по машине в Грайворонском городском округе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.

Он также опубиковал кадры с места происшествия, на которых видно, как он лично помогает раненым погрузиться в машину скорой помощи. Гладков отметил, что атака произошла прямо перед его автомобилем.

По его словам, одна женщина получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение, другая — осколочные ранения спины. «Бригады скорой, оперативно прибывшие на место, забрали обеих пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул глава региона.

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