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Военная операция на Украине ,  
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Под Киевом сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине также сообщили о звуках взрывов в Харьковской, Сумской, Полтавской областях

В Киевской области сработала система ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По данным местной администрации, ПВО работает на подступах к столице Украины.

«Суспильне» сообщало, что взрывы были слышны в Киеве. Кроме того, пишет издание, взрыв прозвучал под Полтавой.

Ранее украинские СМИ передавали, что взрывы были слышны под Харьковом и в Сумах. Эти два региона граничат с российскими областями, в том числе с Курской, где произошел прорыв границы ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Последствия обстрела Курска

После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах страны. Так, о работе средств противовоздушной обороны и воздушной тревоге в Киеве военная администрация города сообщала 5 августа. В этот же день украинские СМИ писали о взрывах в столице и окрестностях. Тогда же воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Попова
Киев Украина ПВО Киевская область Виталий Кличко
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