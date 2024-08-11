В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

Пострадали 13 человек. Был поврежден девятиэтажный дом — там выбило стекла, также повреждены автомобили. В городе звучала серия взрывов во время работы ПВО

Последствия обстрела Курска (Фото: glavaigorkutsak)

В Курске возник пожар в жилом доме после падения сбитой украинской ракеты, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — рассказал он.

В 23:39 в регионе была объявлена ракетная опасность. Затем в Курске прозвучала серия взрывов.

Мэр города Игорь Куцак опубликовал фотографию девятиэтажного дома, в котором выбиты стекла. Он также рассказал, что повреждены несколько автомобилей. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», — отметил глава Курска.

В МЧС региона сообщили, что несущие конструкции дома не повреждены, возникший пожар ликвидирован. Были спасены 15 человек, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 спасателей и 10 единиц техники.

6 августа украинские военные прорвали границу в Суджанском районе области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ. 9 августа над областью было уничтожено 15 ракет, сообщал Смирнов.

8 августа обломки ракет нашли на территории Курской АЭС (находится в Курчатове примерно в 40 км к западу от Курска). Фрагменты были найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.