В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске возник пожар в жилом доме после падения сбитой украинской ракеты, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — рассказал он.
В 23:39 в регионе была объявлена ракетная опасность. Затем в Курске прозвучала серия взрывов.
Мэр города Игорь Куцак опубликовал фотографию девятиэтажного дома, в котором выбиты стекла. Он также рассказал, что повреждены несколько автомобилей. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», — отметил глава Курска.
В МЧС региона сообщили, что несущие конструкции дома не повреждены, возникший пожар ликвидирован. Были спасены 15 человек, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 спасателей и 10 единиц техники.
6 августа украинские военные прорвали границу в Суджанском районе области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ. 9 августа над областью было уничтожено 15 ракет, сообщал Смирнов.
8 августа обломки ракет нашли на территории Курской АЭС (находится в Курчатове примерно в 40 км к западу от Курска). Фрагменты были найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»