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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
В военной администрации Киева сообщили о работе ПВО. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны, сообщил начальник военной администрации города Сергей Попко.

Агентство УНИАН сообщило о взрывах в украинской столице и ее пригородах. Мэр города Виталий Кличко попросил жителей пройти в укрытия.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозах воздушных атак в Полтавской и Черниговской областях. «Страна» пишет о взрыве в Конотопе в Сумской области.

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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, следует из мониторинговых пабликов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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