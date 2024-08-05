В Киеве прогремели взрывы

В военной администрации Киева сообщили о работе ПВО. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны, сообщил начальник военной администрации города Сергей Попко.

Агентство УНИАН сообщило о взрывах в украинской столице и ее пригородах. Мэр города Виталий Кличко попросил жителей пройти в укрытия.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозах воздушных атак в Полтавской и Черниговской областях. «Страна» пишет о взрыве в Конотопе в Сумской области.

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, следует из мониторинговых пабликов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.