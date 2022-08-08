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Медведев заявил, что Россия добивается мира с Украиной на своих условиях

Замглавы Совбеза Медведев: Россия добивается мира с Украиной на своих условиях
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия не приемлет тех условий мира с Украиной, что ей пытаются навязать «бывшие партнеры» по международному сообществу, заявил в интервью ТАСС замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — сказал Медведев.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Переговоры между российской и украинской делегациями были приостановлены в апреле после событий в Буче, которые Россия считает провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед возвращением за стол переговоров намерен вернуть утраченные территории. Москва, в свою очередь, настаивает, что Киев должен признать «сложившиеся территориальные реалии», в том числе нынешний статус Крыма, а также ДНР и ЛНР.

По словам заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, стороны до сих пор не вернулись к диалогу, поскольку у Украины есть ряд требований, «которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах». Киев допускает возврат к диалогу, «когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно», отметил он.

Украина считает Крым и утраченные с конца февраля территории оккупированными, в стране введено военное положение. Российские власти подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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