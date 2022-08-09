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МИД России призвал США убрать ядерное оружие из третьих стран

США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий.

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По словам дипломата, американское ядерное оружие находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Он назвал это фактором, увеличивающим риск ядерного конфликта и тормозящим разоружение.

В марте вывести американское ядерное оружие из Европы потребовал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, наличие американских ядерных боеголовок в европейских странах противоречит положениям ДНЯО.

Кроме того, глава российской дипломатии тогда обвинил страны НАТО в отработке возможного ядерного удара по территории России. «Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — заключил он.

Теги
МИД ООН ядерное оружие ДНЯО
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