МИД России призвал США убрать ядерное оружие из третьих стран
США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий.
По словам дипломата, американское ядерное оружие находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Он назвал это фактором, увеличивающим риск ядерного конфликта и тормозящим разоружение.
В марте вывести американское ядерное оружие из Европы потребовал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, наличие американских ядерных боеголовок в европейских странах противоречит положениям ДНЯО.
Кроме того, глава российской дипломатии тогда обвинил страны НАТО в отработке возможного ядерного удара по территории России. «Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — заключил он.