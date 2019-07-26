Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее власти США заявили о прекращении поставок Турции истребителей F-35 из-за сделки по покупке комплексов С-400 у России. «Вы не даете нам F-35? Хорошо, тогда извините нас, но нам придется принять меры и по этому вопросу, и мы больше не будем к вам обращаться», — заявил Эрдоган.

Он напомнил, что помимо истребителей Анкара намеревалась закупить и 100 модернизированных лайнеров Boeing. «В настоящий момент уже прибыл один из самолетов Boeing, и мы его оплатили, мы хорошие покупатели... Но, если так будет продолжаться, нам придется пересмотреть подход», — сказал президент Турции.

Сделка по покупке 100 лайнеров Boeing модификаций Boeing 737 MAX и Boeing 787-9 Dreamliner оценивается в $10 млрд. Самолеты должны поступить в авиапарк национального авиаперевозчика Turkish Airlines, 49% которого принадлежит государству. Всего Турция должна купить 75 Boeing 737 MAX (о договоренности сообщалось в 2013 году) и 25 Boeing 787-9 Dreamliner (договоренность 2018 года. Поставки должны завершиться к 2023 году.