Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости

Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений. Об этом заявил глава Организации бюджетного планирования страны Мохаммад Багер Нобахт, передает агентство Mehr.
«Учитывая сложные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов, — сказал Нобахт. — Поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить прямую зависимость от доходов от продажи нефти до нуля».
По словам Нобахта, Иран даже в обычных условиях без санкций должен снизить зависимость от нефтяных доходов.
В июле замглавы Организации по управлению и планированию Ирана Хамид Пур-Мохаммади заявил, что в пересмотренный бюджет на 1398 год по иранскому календарю (март 2019 — март 2020 года) заложен гораздо более низкий объем продаж нефти по сравнению с более ранними прогнозами. Ежедневный экспорт, по его словам, составит 300 тыс. барр. вместо 1–1,5 млн барр. в сутки. К изменениям в законопроект о бюджете привели «несправедливые санкции США», отметил он.