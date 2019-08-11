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Политика ,  
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Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости
Тегеран потерял значительную часть доходов от продажи углеводородов в условиях санкций, поэтому стране надо реформировать бюджетную структуру, чтобы свести прямую зависимость от продажи нефти к нулю
Мохаммад Багер Нобахт (Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS.com / Global Look)

Иран рассчитывает полностью избавиться от прямой зависимости наполнения бюджета от нефтяных поступлений. Об этом заявил глава Организации бюджетного планирования страны Мохаммад Багер Нобахт, передает агентство Mehr.

«Учитывая сложные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов, — сказал Нобахт. — Поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить прямую зависимость от доходов от продажи нефти до нуля».

По словам Нобахта, Иран даже в обычных условиях без санкций должен снизить зависимость от нефтяных доходов.

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NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США

В июле замглавы Организации по управлению и планированию Ирана Хамид Пур-Мохаммади заявил, что в пересмотренный бюджет на 1398 год по иранскому календарю (март 2019 — март 2020 года) заложен гораздо более низкий объем продаж нефти по сравнению с более ранними прогнозами. Ежедневный экспорт, по его словам, составит 300 тыс. барр. вместо 1–1,5 млн барр. в сутки. К изменениям в законопроект о бюджете привели «несправедливые санкции США», отметил он.

8 мая 2018 года США вышли из так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Тегерана, ограничительные меры предусматривали полную блокировку экспорта иранской нефти. Однако США сделали исключение для восьми стран и разрешили им беспрепятственно покупать сырье. Речь шла о Китае, Греции, Индии, Италии, Тайване, Турции, Японии и Южной Корее.

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США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти

В апреле текущего года Белый дом объявил, что эти исключения продлены не будут. В августе The New York Times (NYT) сообщила, что, несмотря на санкции, по меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в страны Азии и Средиземноморья. Половина судов занималась поставками в Китай, другая направлялась через Суэцкий канал в Средиземное море и, как считают опрошенные NYT аналитики, могла доставлять сырье в Турцию и Сирию.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, экспорт нефти, Бюджет
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