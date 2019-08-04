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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США
По данным аналитиков, в июне Иран ежедневно экспортировал около 500 тыс. барр. нефти, это в пять раз меньше, чем было до выхода США из ядерной сделки и новых санкций. Несмотря на ограничения, иранскую нефть поставляют в Китай
Фото: Kevork Djansezian / AP

По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье несмотря на санкции США, говорится в расследовании газеты The New York Times.

Газета изучила передвижение более 70 принадлежащих Ирану танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также при помощи спутниковых снимков компании Planet Labs.

После 2 мая, когда санкции против Тегерана вступили в силу, нефть поставляли только 12 из них. Половина из этих судов занималась поставками в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал и, как считают опрошенные NYT аналитики, могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.

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США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

США вышли из так называемой ядерной сделки с Ираном в 2018 году, тогда же Вашингтон объявил о введении санкций против Тегерана. В Белом доме заявляли о намерении свести импорт иранской нефти к минимуму за счет ограничений. В апреле 2018 года, до выхода Вашингтона из соглашения, Иран ежедневно экспортировал 2,5 млн барр. Нефти, в июне нынешнего года этот объем составил около 500 тыс. барр. в сутки, сообщил Рейд Айнсон, сотрудник компании Kpler, отслеживающей морские перевозки.

«Вы не можете делать такого рода угрозы, если не способы реализовать их», — сказал Ричард Нефью, ученый из Колумбийского университета и бывший сотрудник Белого дома и Госдепартамента, который занимался антииранскими санкциями во время президентства Барака Обамы. По его словам, избранный действующей администрацией подход показывает, что возможности США ограничены.

Теги: Иран, поставки нефти, американские санкции
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