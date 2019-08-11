Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом сообщается на сайте Кремля.

На показе также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкультуры Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор заповедника Елена Морозова.

«Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — ответил Путин на вопрос о впечатлениях от спектакля, передает ТАСС.

Президент также пообщался с актерами. Генеральный продюсер Саида Медведева рассказала Путину, что в спектакле принимали участие профессионалы и любители, и отметила, что «надо эту команду как-то сохранить». «Подумайте», — сказал на это Путин врио губернатора Севастополя Михаилу Развозжаеву.

Спектакль «Грифон» поставили по мотивам пьесы митрополита Тихона. Его премьерный показ прошел 27 июля также на новой сцене заповедника. Телеканал «Вести. Севастополь» сообщал, что спектакль посвящен крещению князя Владимира и событиям, происходившим в Херсонесе за последние 2,5 тыс. лет.