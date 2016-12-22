Киев подал в ЕСПЧ иск о правах украинских политзаключенных в России

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением о нарушении прав украинских заключенных в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
«Сегодня в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных! Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда», — написал он
По его словам, речь идет о 71 политзаключенном, документ содержит 130 страниц и еще 3 тыс. страниц приложений. Украина обвиняет Российскую Федерацию в нарушении ряда статей Конвенции по правам человека, которые касаются запрета пыток, личной свободы, справедливого суда, уважения личной и семейной жизни, свободы выражения взглядов и других.
В Москве неоднократно подчеркивали, что в России нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, предусмотренных уголовным законодательством.
Ранее в июне Лищина заявил, что ЕСПЧ объединил все иски Украины по Донбассу и Крыму в два производства. «Так что вместо пяти дел Украины против России осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)», — сказал тогда Лищина.
Россия считает, что Крым присоединился к России по результатам легитимного референдума его жителей в марте 2014 года. Украина считает это «оккупацией» и нарушением своего суверенитета. События в Донбассе Киев считает «российской агрессией». Россия же не признает себя стороной конфликта на юго-востоке страны и призывает Киев к переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Один из самых известных заключенных в России — украинский режиссер Олег Сенцов, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. 8 августа его сестра Наталья Каплан назвала состояние его здоровья катастрофическим.