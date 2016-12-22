ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,54 62,72 EUR Нал. 73,98 72,81 USD Бирж. 63,03 +0,25 EUR Бирж. 73,42 -0,03 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6140,40 +61,80 IMOEX 2253,60 +1,01% RTSI 1124,84 +1,01% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24117,59 -0,68% Nasdaq 7445,09 -1,54%
ЕСПЧ объединил все иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два
Лента новостей
Apple и Samsung урегулировали спор о плагиате дизайна iPhone 02:11, Технологии и медиа Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка 01:55, Политика Путин утвердил штрафы за использование анонимайзеров 01:32, Общество Кадыров заявил о желании Салаха поехать в горы Чечни 01:29, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 01:00, Спецпроект РБК Спорт Индустриального директора «Ростеха» назначили зампредом коллегии по ВПК 00:49, Политика Путин одобрил тюремные сроки за онлайн-торговлю редкими животными 00:13, Общество Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с Евросоюзом 00:06, Экономика В ООН блокирование Telegram назвали примером ограничения свободы в России 00:05, Политика Нетаньяху одобрил отмену уголовных сроков за обвинения Польши в холокосте 27 июн, 23:55, Политика Президент Португалии передал Трампу привет от Путина 27 июн, 23:52, Политика Помпео рассказал о будущем России в глобальных дискуссиях 27 июн, 23:40, Политика ВШЭ назвала неадекватной систему аккредитации вузов в России 27 июн, 23:31, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 27 июн, 23:30, Спецпроект РБК Спорт В Карелии задержали историка Юрия Дмитриева 27 июн, 23:11, Общество Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России 27 июн, 23:05, Общество Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой на ЧМ-2018 27 июн, 23:03, Спорт Прогноз математика: кто будет победителем ЧМ-2018 27 июн, 22:53, Спецпроект РБК Спорт Бразильцы выиграли у сербов и вышли в плей-офф с первого места в группе 27 июн, 22:51, Спорт Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами 27 июн, 22:35, Политика Акционеры девелопера «Самолет» в июле примут решение о листинге 27 июн, 22:30, Бизнес Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ 27 июн, 22:23, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 27 июн, 22:20, Партнерский материал Матвиенко предложила придумать ответ «беспредельщикам» с Украины 27 июн, 22:13, Политика Президент Ирана решил «поставить Америку на колени» 27 июн, 22:08, Политика Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома 27 июн, 21:46, Общество Болтон счел самым сложным из заданных вопрос о пунктуальности Путина 27 июн, 21:45, Общество «Главное событие лета»: что будут лично обсуждать Трамп и Путин 27 июн, 21:39, Политика
ЕСПЧ объединил все иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два
Украинский кризис, 02:55
0
ЕСПЧ объединил все иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два

европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил все иски Украины по Донбассу и Крыму в два производства, заявил замглавы украинского Минюста Иван Лещина. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Он отметил, что теперь Россия не сможет избирательно отвечать на эти иски. «Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)», — сказал Лещина.

Иск в ЕСПЧ против России по событиям в Донбассе Украина подала в октябре 2017 года. Он касается событий 2014 года на юго-востоке Украины. Кроме того, были поданы иски о «похищении детей» из региона и еще два о нарушении прав человека. Крыма касаются два иска — о его присоединении к России и о нарушении на полуострове прав человека.

Россия считает, что Крым присоединился к России по результатам легитимного референдума его жителей в марте 2014 года. Украина считает это «оккупацией» и нарушением своего суверенитета. События в Донбассе Киев считает «российской агрессией». Россия же не признает себя стороной конфликта на юго-востоке страны и призывает Киев к переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.


 

Теги: ЕСПЧ , Украина , Донбасс , Крым
Главное
Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с Евросоюзом Экономика
Материалы по теме
Украинская делегация отказалась посетить ежегодный прием генсека СЕ Политика
Украинский омбудсмен назвала условия посещения Москальковой заключенных Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter