ЕСПЧ объединил все иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два

европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил все иски Украины по Донбассу и Крыму в два производства, заявил замглавы украинского Минюста Иван Лещина. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Он отметил, что теперь Россия не сможет избирательно отвечать на эти иски. «Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)», — сказал Лещина.

Иск в ЕСПЧ против России по событиям в Донбассе Украина подала в октябре 2017 года. Он касается событий 2014 года на юго-востоке Украины. Кроме того, были поданы иски о «похищении детей» из региона и еще два о нарушении прав человека. Крыма касаются два иска — о его присоединении к России и о нарушении на полуострове прав человека.

Россия считает, что Крым присоединился к России по результатам легитимного референдума его жителей в марте 2014 года. Украина считает это «оккупацией» и нарушением своего суверенитета. События в Донбассе Киев считает «российской агрессией». Россия же не признает себя стороной конфликта на юго-востоке страны и призывает Киев к переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.





