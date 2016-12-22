Наперегонки с конгрессом: почему Трамп вводит новые санкции против России

Новые санкции США ограничат экспорт товаров двойного назначения, возможно понижение уровня дипотношений. Ограничения исходят от администрации Трампа, их цель — упредить более жесткие инициативы в конгрессе, объясняют эксперты

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Что заявил Госдепартамент США

Ориентировочно 22 августа США введут новые санкции в отношении России, сообщила вечером 8 июля в заявлении официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Они вступят в силу после публикации решения в правительственном вестнике (Federal Register), которая ожидается примерно в этот день, уточняется в заявлении.

Санкции будут вводиться в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act). 6 августа этого года в США сделали заключение, что правительство России использовало запрещенное оружие — нервно-паралитическое вещество «Новичок» против Сергея и Юлии Скрипаль, говорится в заявлении.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены в марте этого года в британском Солсбери, они выжили и были выписаны из больницы в марте и апреле. По данным британского правительства, для покушения использовалось разработанное в России боевое отравляющее вещество. В марте, когда Лондон получил эти данные, против России уже были применены ограничительные меры. В частности, из США были высланы 60 российских дипломатов (всего из стран Запада были высланы 150). Однако эти действия показались недостаточными американским конгрессменам, отмечает The New York Times: председатель международного комитета палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Эд Ройс направил письмо президенту с призывом в соответствии с законом 1991 года ввести санкции против России. Письмо было направлено 26 июля, через десять дней после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Великобритания приветствовала действия США. «Резкая международная реакция посылает ясный сигнал России, что ее провокационное безрассудное поведение не будет безответным», — говорится в заявлении британского МИДа.

Кого коснутся санкции

По закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения определять, кого коснутся санкции, должен президент США. Они могут затрагивать страну, физических лиц и компании. Действовать санкции будут минимум 12 месяцев. Если президент решил, что страна применила химическое или биологическое оружие, то на первом этапе будут введены следующие санкции: прекращение финансовой помощи и продаж оружия в эту страну, запрет на экспорт товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (двойного назначения), а также запрет на импорт из указанной страны подобных товаров. «Сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая. Но, когда санкции вступят в силу, мы по умолчанию будем отклонять такие запросы», — сказал в ходе телефонного брифинга высокопоставленный сотрудник Госдепа.

По его словам, санкции будут применяться в отношении всех российских государственных компаний или компаний, которыми владеет государство или финансирует. «Я не уверен насчет конкретных цифр, но это 70–80% от их (России. — РБК) экономики и 40% от их рабочей силы. Потенциально это может ударить по торговле на сотни миллионов долларов», — заявил источник.

Однако могут быть сделаны исключения. Сотрудник Госдепа в ходе телефонного брифинга сообщил, что санкции не коснутся оборудования, используемого на Международной космической станции, Вашингтон также пока не будет блокировать выделение международной финансовой помощи России и российским гражданам, так как предоставление такой помощи является инструментом американского влияния. Запрет также не будет вводиться на товары, обеспечивающие безопасность пассажирского авиатранспорта, рассказал он.

Фото: Александр Тарасенков /Интерпресс / ТАСС

Если в течение трех месяцев после введения начальных санкций российское правительство не предоставит гарантий, что оно не использует химическое оружие и не будет согласно пустить международных инспекторов на подозрительные объекты, то будут введены по крайней мере три вида санкций из предусмотренных законом: среди возможных мер — запрет на международную финансовую помощь, отказ в американских банковских кредитах, ограничения на любой экспорт, ограничения импорта, в том числе углеводородного сырья, понижение уровня или приостановка дипотношений, отказ государственной авиакомпании в полетах в США. В данном случае через три месяца в полетах может быть отказано «Аэрофлоту».

Москва уже уведомлена о новых ограничениях, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа США. Требования США для снятия санкций ​неприемлемы для России, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Какой эффект будут иметь санкции

Санкции первого уровня, которые вступят в силу в конце августа, довольно слабые, пишет The New York Times, так как предыдущий президент Барак Обама уже ограничил экспорт и импорт технологий двойного назначения. «Сегодняшний шаг — важный, но набор санкций довольно умеренный», — сказал газете Питер Харрелл, занимавшийся санкционной политикой в администрации Барака Обамы. Однако санкции второго уровня, которые можно ожидать в течение трех месяцев, «могут оказаться одними из самых жестких». Однако, поскольку решения будут приниматься администрацией президента США, судить сейчас о том, какие санкции последуют, рано. Все зависит от того, «куда (в отношениях с Россией. — РБК) администрация Трампа хочет идти».

Барак Обама (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

С тем, что первый набор санкций довольно мягкий, согласна и бывший чиновник Минобороны США Эвелин Фракасс. Учитывая, что российская сторона не согласится на международные инспекции, санкции второго раунда могут быть более тяжелыми, отмечает она. Понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» будут «болезненны, затронут российскую гордость», сказал она газете The Wall Street Journal. Сейчас дипотношения поддерживаются на самом высоком уровне: в обеих странах дипломатические миссии возглавляют послы, в случае понижения уровня отношений они могут быть отозваны, обычно после этого посольства возглавляют временные поверенные в делах.

​Посольство России в США в опубликованном в Facebook заявлении назвало готовящиеся меры драконовскими. Ценные бумаги компании «Аэрофлот» подешевели более чем на 8% на открытие торгов на Московской бирже.

До сих пор закон задействовался дважды: в 2013 году против правительства Сирии, которое США обвинили в использовании химического оружия против собственных граждан, и в этом году против КНДР. Северную Корею США признали причастной к отравлению сводного брата Ким Чен Ына в Малайзии. В 2016 году издание The Intercept опубликовало документы из внутренней переписки функционеров ООН, в них говорилось, что введенные санкции стали главным фактором деградации сирийской системы здравоохранения и способствовали 300-процентному росту цен на пшеничную муку и 650-процентному — на рис, а также двукратному повышению цен на топливо за 18 месяцев с момента введения санкций.

Почему именно сейчас объявлено о санкциях

Объявление о новых санкциях последовало на фоне продолжающейся в США дискуссии об адекватности реакции администрации Трампа на российскую политику. Конгрессмены критикуют президента за, как они утверждают, нетвердую позицию в отношении российского вмешательства в выборы 2016 года. Россия это вмешательство отрицает. На прошлой неделе группа влиятельных сенаторов, возглавляемая республиканцем Линдси Грэмом, вынесла на рассмотрение законопроект, который среди прочего предлагает признать Россию спонсором международного терроризма, а также ввести запрет на покупку нового суверенного долга России. Всего со времени встречи Путина и Трампа конгрессмены внесли шесть законопроектов, предусматривающих санкции против России разной степени жесткости.

​Американская исполнительная власть действует на упреждение конгресса, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Идет перетягивание каната между законодательной и исполнительной властью. Конгресс обвиняет Трампа в бездействии и иногда даже саботаже законодательных решений в отношении России. Поэтому исполнительная власть преследует две цели: продемонстрировать свою активность и купировать наиболее радикальные предложения, которые поступают с Капитолийского холма», — объясняет эксперт. Кроме того, добавляет Кортунов, время, выбранное для введения новых санкций, совпадает с началом избирательной кампании предстоящих осенью промежуточных выборов. «Россия в повестке этих выборов будет, безусловно, присутствовать. Это значит, что одним из аргументов участников кампании будут обвинения своих оппонентов в том, что они не дают Кремлю достаточного отпора», — говорит он.

Есть ощущение, что в американской политической системе полностью отсутствует какой-то единый взгляд на политику в отношении России, считает программный директор фонда клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «В конгрессе своя линия, там подан очень жесткий проект санкций. У Минфина также свои подходы и свое мнение, при этом не сказать, ​что более дружественное. Теперь совершенно неожиданно Госдеп выходит со своей инициативой», — говорит эксперт. Он, как и Кортунов, обращает внимание, что в качестве повода для ужесточения санкционного режима выбрано «дело Скрипалей», по-прежнему вызывающее много вопросов.

В нынешней ситуации важно, что санкции вводит именно администрация во главе с Трампом, который всегда хотел поладить с Россией, а не конгресс, отметил в беседе с РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Вероятно, Трамп полагает, что, вводя санкции по «делу Скрипалей», а не по якобы имевшемуся вмешательству в выборы, он разряжает обстановку, однако это мнение ошибочно и приведет к обратным результатам», — указывает эксперт. По его мнению, предпринятые американской администрацией действия можно сравнить только с политикой в отношении Ирака, которая привела к американскому вторжению в 2003 году. Выдвижение ультиматумов в отношении России не сработает, а США в такой ситуации не смогут потерять лицо и отказаться от требований, что спровоцирует дальнейшие действия в​ логике «каждое должно быть жестче предыдущего», поясняет Лукьянов. Следующим шагом может быть запрет на импорт российской нефти, предполагает он.