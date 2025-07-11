В сенате США разошлись с нижней палатой насчет повышения помощи Украине
Комитет сената США по вооруженным силам одобрил увеличение объема помощи Украине по линии безопасности до $500 млн в рамках законопроекта об оборонном бюджете на финансовый 2026 год. Об этом сообщает Reuters.
Закон о национальной обороне (NDAA) — это ежегодно принимаемый документ, которым устанавливаются уровни финансирования оборонной сферы в разных аспектах. Также он определяет полномочия Вооруженных сил США и обеспечивает последние необходимыми ресурсами для выполнения задач.
Финансовый год в Соединенных Штатах начинается 1 октября.
Комитет одобрил NDAA 9 июля 26 голосами «за» (один человек проголосовал «против»). В документе содержится положение о продлении Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине (USAI) до 2028 года, а утвержденное финансирование увеличивается с $300 млн в 2025 году до $500 млн в 2026-м.
По линии USAI пакеты военной помощи Украине выделяет Пентагон.
Законопроект будет рассмотрен сенатом в ближайшие месяцы, отмечает Reuters. Палата представителей (нижняя палата американского конгресса) в своей одобренной версии сохранила поддержку Украины на уровне $300 млн.
NDAA предусматривает финансирование национальной обороны в размере $925 млрд США, из которых $878,7 млрд будут выделены Пентагону, а $35,2 млрд — Министерству энергетики. Законопроект также предполагает выделение до $6 млрд на непредвиденные нужды высокого приоритета.
Администрация президента США Дональда Трампа сократила объем выделяемой Киеву военной помощи на фоне попыток выступить посредником в урегулировании конфликта Украины с Россией. 10 июля Reuters сообщил, что скоро впервые за второй президентский срок Трамп сам выделит Украине пакет вооружений. Решение может быть принято на фоне ужесточения риторики американским президентом по отношению к России. В Кремле говорили, что относятся к смене тональности «достаточно спокойно».
Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки ведут к эскалации и затягивают конфликт.
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