 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Румынии заявил о получении Украиной половины обещанной помощи

Президент Румынии заявил о получении Украиной лишь половины обещанной ей помощи
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны НАТО доставили Украине только половину обещанной помощи, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Что касается помощи, которую мы все (страны НАТО. — РБК) оказываем Украине, я думаю, что сейчас самое время быть реалистами. Мы доставили примерно вдвое меньше, чем обещали, и это немного. Если мы хотим, чтобы Украина выиграла, мы должны помогать им больше», — передает его слова пресс-служба президента Румынии.

Йоханнис также добавил, что помощь должна быть необязательно финансовая, ведь деньги, обещанные Евросоюзом и США, были доставлены. Однако, что касается боеприпасов для артиллерии, то Украина так и не получила и половину обещанного.

Он подчеркнул, что если «Украина проиграет эту войну, мы все проиграем, и война никогда не обходится дешево. «Война — это всегда очень дорого», — отметил Йоханнис.

В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс
Политика
Саммит НАТО в 2024 году

Накануне по итогам саммита НАТО страны — члены альянса объявят о своем намерении предоставить Киеву €40 млрд в течение 2025 года и создадут структуру для помощи обучения солдат ВСУ на территории стран НАТО.

Россия осуждает как военную, так и финансовую поддержку Украины и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

Президент Владимир Путин в октябре 2023 года отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, в частности, в военном плане, то она продержится только неделю.

Теги
Персоны
Румыния НАТО помощь Военная операция на Украине Клаус Йоханнис
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс
Политика
Глава Пентагона анонсировал военную помощь Украине на сумму $2,3 млрд
Политика
Финляндия выделила Украине военную помощь на €159 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
В Донецке ракета HIMARS упала на территории больницы Политика, 01:44
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА Политика, 01:34
Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада при Буше Политика, 01:23
Адель и Эд Ширан увидели победу Англии в полуфинале Евро. Фоторепортаж Спорт, 01:13
Президент Румынии заявил о получении Украиной половины обещанной помощи Политика, 01:01
Саутгейт объяснил замену Кейна в концовке полуфинального матча Евро Спорт, 00:57
Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро Спорт, 00:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Невилл назвал «позорным» пенальти в пользу сборной Англии на Евро-2024 Спорт, 00:40
УЕФА назвал лучшего игрока полуфинала Евро Нидерланды — Англия Спорт, 00:24
Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов Общество, 00:11
Треть регионов оказались не охвачены мерами поддержки инвестиций Экономика, 00:00
В Красноярске загорелся автосервис Общество, 10 июл, 23:58
Англия и Испания сыграют в финале. Что произошло на Евро Спорт, 10 июл, 23:57
Англия вырвала победу у Нидерландов и вышла в финал Евро Спорт, 10 июл, 23:55