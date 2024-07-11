Президент Румынии заявил о получении Украиной половины обещанной помощи

Президент Румынии заявил о получении Украиной лишь половины обещанной ей помощи

Страны НАТО доставили Украине только половину обещанной помощи, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Что касается помощи, которую мы все (страны НАТО. — РБК) оказываем Украине, я думаю, что сейчас самое время быть реалистами. Мы доставили примерно вдвое меньше, чем обещали, и это немного. Если мы хотим, чтобы Украина выиграла, мы должны помогать им больше», — передает его слова пресс-служба президента Румынии.

Йоханнис также добавил, что помощь должна быть необязательно финансовая, ведь деньги, обещанные Евросоюзом и США, были доставлены. Однако, что касается боеприпасов для артиллерии, то Украина так и не получила и половину обещанного.

Он подчеркнул, что если «Украина проиграет эту войну, мы все проиграем, и война никогда не обходится дешево. «Война — это всегда очень дорого», — отметил Йоханнис.

Накануне по итогам саммита НАТО страны — члены альянса объявят о своем намерении предоставить Киеву €40 млрд в течение 2025 года и создадут структуру для помощи обучения солдат ВСУ на территории стран НАТО.

Россия осуждает как военную, так и финансовую поддержку Украины и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

Президент Владимир Путин в октябре 2023 года отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, в частности, в военном плане, то она продержится только неделю.