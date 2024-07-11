Замглавы МИДа Рябков: страны НАТО упорствуют в заблуждениях и будут наказаны

Рябков: «Запад упорствует в своих заблуждениях и будет наказан»

У НАТО нет другой повестки, кроме стремления доминировать, заявил Рябков. Дипломат указал, что Вашингтон и Берлин, планируя установить американское дальнобойное вооружение в Германии, «выбросят деньги на ветер»

Сергей Рябков (Фото: Global Look Press)

Западные государства упорствуют в своих заблуждениях и понесут наказание. Об этом заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя итоги саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Они упорствуют в своих заблуждениях, упорствуют в грехе своем собственном. Будут наказаны соответственно», — сказал он, отвечая на вопрос о намерении США усилить свое присутствие в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Африку. Саммит альянса проходит в Вашингтоне 9–11 июля.

По его словам, у НАТО нет другой повестки, кроме стремления доминировать. Так Рябков прокомментировал планы блока работать с регионом Черного моря и Западными Балканами.

«Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, опыт последних лет указывает, что попытки диктовать всем вокруг, как жить, и подчинить воле Запада проваливаются.

Дипломат также заявил, что решение США о размещении дальнобойных ракет в Германии не заставит Россию ни разоружаться в ущерб себе, ни втянуться в дорогостоящую гонку вооружений, передает «РИА Новости». «Все, что нам нужно, уже создано», — заявил он. По словам Рябкова, Вашингтон и Берлин своим решением «выбросят деньги на ветер».

Чуть ранее 11 июля он предупредил, что Россия ответит на размещение оружия в военном ключе. Накануне США объявили о «эпизодическом» размещении дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6 и Tomahawk.

Вашингтон также планирует разместить в стране разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Сейчас гиперзвуковое оружие имеется на вооружении России и Китая.