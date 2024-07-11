Bloomberg узнал о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО

Bloomberg: Орбан после саммита НАТО встретится с Трампом в его резиденции

Орбан 11 июля встретится с Трампом в его резиденции во Флориде, пишет Bloomberg, отметив, что это может усилить опасения, что он — «посредник» между Трампом и Путиным. Премьер Венгрии поддержал Трампа в намерении переизбраться

Дональд Трамп (слева) и Виктор Орбан (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

После завершения саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, сообщили источники Bloomberg, знакомые с вопросом.

Один из собеседников агентства описал визит как скорее неформальную встречу. По его словам, Трамп не просил Орбана «заложить основу для какого-либо мирного соглашения» между Россией и Украиной. Bloomberg отмечает, что менее чем через неделю после встречи политиков (с 15 по 18 июля) состоится Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, где, вероятнее всего, Трампа выберут кандидатом в президенты от республиканцев.

Представители предвыборного штаба Трампа и представители венгерского правительства не ответили на запрос о комментариях.

Bloomberg отмечает, что между Орбаном и Трампом установились «тесные отношения», а в марте венгерский премьер после встречи с экс-президентом США также в Мар-а-Лаго призывал его вернуться на пост и «принести мир». Агентство пишет, что встреча 11 июля, вероятно, усилит опасения по поводу того, что Орбан «работает посредником» между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, с которым венгерский премьер встречался 5 июля.

Reuters со ссылкой на представителя американской разведки писало, что предпочтения России в том, кого бы она ходила видеть в качестве президента США, не изменились. В ходе предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов, по данным разведки США, Россия отдавала предпочтение Трампу. В то же время Путин в феврале выбрал действующего президента США Джо Байдена, отвечая на вопрос, кто из предполагаемых кандидатов на пост «для России лучше». «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал глава государства.

С начала июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» встретился с разницей в несколько дней с украинским президентом Владимиром Зеленским, Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. С главами России и Украины он обсудил возможность прекращения огня. По итогам встреч Орбан сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий. Китай венгерский премьер назвал ключевой страной для прекращения конфликта на Украине.

В ЕС раскритиковали поездку Орбана в Москву, подчеркнув, что у него нет мандата вести переговоры от лица союза.