 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО

Bloomberg: Орбан после саммита НАТО встретится с Трампом в его резиденции
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан 11 июля встретится с Трампом в его резиденции во Флориде, пишет Bloomberg, отметив, что это может усилить опасения, что он — «посредник» между Трампом и Путиным. Премьер Венгрии поддержал Трампа в намерении переизбраться
Дональд Трамп (слева) и Виктор Орбан
Дональд Трамп (слева) и Виктор Орбан (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

После завершения саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, сообщили источники Bloomberg, знакомые с вопросом.

Один из собеседников агентства описал визит как скорее неформальную встречу. По его словам, Трамп не просил Орбана «заложить основу для какого-либо мирного соглашения» между Россией и Украиной. Bloomberg отмечает, что менее чем через неделю после встречи политиков (с 15 по 18 июля) состоится Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, где, вероятнее всего, Трампа выберут кандидатом в президенты от республиканцев.

Представители предвыборного штаба Трампа и представители венгерского правительства не ответили на запрос о комментариях.

В Кремле рассказали, передал ли Путин через Орбана послание Байдену
Политика
Владимир Путин и Виктор Орбан

Bloomberg отмечает, что между Орбаном и Трампом установились «тесные отношения», а в марте венгерский премьер после встречи с экс-президентом США также в Мар-а-Лаго призывал его вернуться на пост и «принести мир». Агентство пишет, что встреча 11 июля, вероятно, усилит опасения по поводу того, что Орбан «работает посредником» между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, с которым венгерский премьер встречался 5 июля.

Reuters со ссылкой на представителя американской разведки писало, что предпочтения России в том, кого бы она ходила видеть в качестве президента США, не изменились. В ходе предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов, по данным разведки США, Россия отдавала предпочтение Трампу.

В то же время Путин в феврале выбрал действующего президента США Джо Байдена, отвечая на вопрос, кто из предполагаемых кандидатов на пост «для России лучше». «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал глава государства.

С начала июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» встретился с разницей в несколько дней с украинским президентом Владимиром Зеленским, Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. С главами России и Украины он обсудил возможность прекращения огня. По итогам встреч Орбан сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий. Китай венгерский премьер назвал ключевой страной для прекращения конфликта на Украине.

В ЕС раскритиковали поездку Орбана в Москву, подчеркнув, что у него нет мандата вести переговоры от лица союза.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан Дональд Трамп Владимир Путин Флорида
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
El País узнал о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
Политика
Чего добился Виктор Орбан своей «мирной миссией»
Политика
В Кремле рассказали, передал ли Путин через Орбана послание Байдену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Сколько стоит реклама на разных платформах и где выгоднее размещаться Pro, 09:34
Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков среди бизнесменов Бизнес, 09:34
Рябков предупредил о военном ответе на размещение ракет США в Германии Политика, 09:30
Суд приостановил деятельность лагеря в Туве после отравления детей Общество, 09:27
Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами в США Спорт, 09:20
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 09:19
Геотег — это опасно: 5 главных источников угроз для детей в интернете Pro, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20% Технологии и медиа, 09:00
Умер сыгравший мальчика в сериале «Альф» актер Бенджи Грегори Общество, 08:51
В Химках загорелся цех по производству керамических плит Общество, 08:48
В Херсоне и Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 08:44
Нидерланды передадут €20 млн на производство дронов для Украины Политика, 08:35
Как через тендеры выйти на рынки Белоруссии и Казахстана Pro, 08:30
Звезды футбола раскритиковали судью за пенальти в пользу Англии на Евро Спорт, 08:16