Песков: Путин не передавал через Орбана послание Байдену и другим странам НАТО

В Кремле рассказали, передал ли Путин через Орбана послание Байдену

Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин ничего не передавал через венгерского премьера Виктора Орбана участникам саммита НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, передал ли Путин какое-то послание презенту США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 8 по 11 июля.

«Орбан, действительно, предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон», — продолжил пресс-секретарь, отметив, что Москва высоко оценивает эти усилия. Песков подчеркнул, что у заинтересованных в решении конфликта на Украине сторон есть «целый набор серьезных разногласий», и венгерский премьер пытается понять их суть.

В начале июля Орбан побывал на Украине, в России и Китае, а после анонсировал поездку в США. По словам премьера, окончание военного конфликта России и Украины зависит не только от Москвы и Киева, но и «трех мировых держав — США, Европейского союза и Китая».

Украинский президент Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. Россия в ответ требует признать «новые территориальные реалии».