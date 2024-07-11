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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Клинцовским и Суражским районами Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Фото:РИА Новости

Этой же ночью беспилотники атаковали город Грайворон Белгородской области, никто не пострадал, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на парковку возле многоквартирного дома были сброшены два взрывных устройства, повреждения получили два автомобиля.

Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, уточнил губернатор.

В Курской области в ночь на 11 июля объявили опасность атаки БПЛА.

Теги
Персоны
беспилотники Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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