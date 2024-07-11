Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника

В Брянской области силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Над Клинцовским и Суражским районами Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Этой же ночью беспилотники атаковали город Грайворон Белгородской области, никто не пострадал, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на парковку возле многоквартирного дома были сброшены два взрывных устройства, повреждения получили два автомобиля.

Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, уточнил губернатор.

В Курской области в ночь на 11 июля объявили опасность атаки БПЛА.