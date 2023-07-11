Guardian узнала о попытке Зеленского «переписать» итоговое заявление НАТО

В коммюнике по итогам саммита НАТО страны-члены альянса согласились продолжать вооружать Украину и договорились о создании Совета Украина-НАТО. По данным Guardian, Зеленский пытался убедить союзников переписать итоговое заявление

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский пытался «в последнюю минуту» убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике саммита в Вильнюсе, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в военном блоке.

Ранее Зеленский выразил недовольство продолжающимися дискуссиями по Украине на полях саммита в Вильнюсе. По его словам «беспрецедентно и абсурдно», когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в НАТО. The Guardian отмечает, что против принятия страны в НАТО, в частности, выступают Германия и США. В то же время страны Восточной Европы, напротив, настаивают на «поствоенном» членстве Украины в альянсе.

Как уточняют источники Politico, заявление Зеленского об абсурдном отсутствии временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО удивило и возмутило западных дипломатов. По словам представителя одной из стран Центральной Европы, с такими заявлениями Зеленский «заходит слишком далеко».

По итогам саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали пакет из трех элементов, «приближающих Украину к НАТО». В частности, альянс поможет Украине с перевооружением и восстановлением сектора безопасности. Также союзники договорились о создании нового Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента Владимира Зеленского. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украину не будут обязывать выполнять план действий по подготовке к членству в альянсе, тем самым сократив вступление страны на один шаг.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года — после присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Власти страны не раз говорили, что на саммите в Вильнюсе хотят получить «четкий сигнал», что Киев примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом Зеленский отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Россия негативно относится к стремлению Украины присоединиться к НАТО. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ее членство в блоке «будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе». Кремль заявлял, что недопущение такого сценария остается одной из целей военной операции, начатой Россией в феврале 2022 года.