FT: Лондон и BAE Systems заключили контракт почти на £300 млн на 155-мм снаряды НАТО

Лондон заключил контракт почти на £300 млн на «натовские» 155-мм снаряды

Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Army / Reuters

Британская оборонная компания BAE Systems получила от властей страны заказ на £280 млн на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, пишет Financial Times. В компании отметили, что нынешняя сумма может вырасти £400 млн.

Исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн заявил, что такие инвестиции позволят компании «значительно нарастить производство и сохранить жизненно важные суверенные возможности по поставке передовых боеприпасов, одновременно создавая и поддерживая высококвалифицированные рабочие места по всей Великобритании».

Соглашение было заключено Минобороны страны в рамках другого 15-летнего соглашения, общая сумма которого составляет более £2,4 млрд.

BAE Systems выпускает воздушные суда, боевые машины, артиллерийские системы, ракетные пусковые установки, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы, а также средства разведки и кибербезопасности и др.

155-мм снаряды стандарта НАТО активно используются в боевых действиях на Украине. Евросоюз весной одобрил план по поставке Киеву 1 млн таких снарядов со своих складов с последующим пополнением собственных запасов за счет производства новых боеприпасов того же калибра.

ВСУ в начале июня начали контрнаступление, спустя месяц президент США Джо Байден сообщил о нехватке снарядов у украинской армии. По его словам, пока Вашингтон не может восполнить эту нехватку, поэтому было принято решение на временной основе передать Киеву кассетные боеприпасы. Некоторые союзники США по НАТО выступили против этого решения. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что не одобряет использование таких снарядов и напомнил, что Лондон является участником Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов (США, Россия и Украина не подписывали ее).