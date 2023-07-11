Экономисты усомнились в достижении ФРГ стандарта НАТО по оборонным тратам

НАТО потребовала, чтобы страны-члены тратили на оборону не менее 2% ВВП. Германия, считают в немецком институте IFO, не достигнет показателя без увеличения оборонного бюджета — пока он сокращается

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Если Германия не увеличит свой оборонный бюджет, то она в долгосрочной перспективе не сможет достичь показателя военных трат на уровне 2% ВВП, как того требует НАТО, заявили исследователи из немецкого Института экономических исследований (IFO).

«Чтобы сохранить расходы на уровне 2% от объема производства в среднесрочной перспективе, необходимо было бы заметно увеличить основной оборонный бюджет. Это ознаменовало бы реальный поворотный момент, связанный с денежными гарантиями», — сказал исследователь IFO Флориан Дорн.

Однако сейчас идет обратный процесс, отметили в институте: с 2022 года расходы на оборону падают. В текущем году Германия не выйдет на целевой показатель НАТО, у нее «будет самый большой абсолютный дефицит» среди членов альянса. В 2026-2029 годах среднегодовой дефицит целевого показателя составит €25 млрд, считают в IFO.

«Текущие бюджетные планы ставят под сомнение, действительно ли Германия намерена выполнить целевой показатель в 2% в среднесрочной перспективе. Это затрудняет заблаговременное планирование ее вооруженных сил и оборонной промышленности», — сказал другой экономист IFO Марсель Шлеппер.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, на стартующем 11 июля саммите блока в Вильнюсе члены альянса установят показатель в 2% ВВП как минимальный размер расходов на оборону. Довести свои военные траты до этой нормы страны договорились в 2014 году, намечался десятилетний срок на выполнение этой задачи.

В 2013-м на оборону более 2% ВВП тратили только США, Великобритания, Греция и Эстония. У Германии показатель составлял 1,3%. В 2022-м у Берлина он вырос чуть более чем на 0,1%, в целом же 2-процентный порог преодолели менее 10 стран альянса.