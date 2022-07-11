В Запорожье ликвидировали совершившего покушение на главу Мелитополя

Фото: vrogov / Telegram

Правоохранительные органы ликвидировали диверсанта, который обстрелял дом руководителя Мелитопольского района Андрея Сигуты. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас устанавливаются обстоятельства совершения преступления, изучается, были ли у нарушителя пособники.

О покушении на Сигуту стало известно 11 июля. В ГУ МВД Запорожской области отметили, что он не пострадал и продолжает свою трудовую деятельность, «несмотря на угрозы украинской стороны».