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ФСБ задержала подозреваемых в покушении на главу херсонского УСИН

Двое подозреваемых — жители Херсона. Они дали показания, что готовили покушение на главу УСИН по заданию украинской военной разведки. В июне автомобиль чиновника взорвали, тот получил ранения
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в покушении на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, сообщает ТАСС.

Это местные жители Андрей Сереженько и Олег Пронько. Как пишет агентство, они дали признательные показания, из которых следует, что покушение было подготовлено по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Сереженько сообщил, что его знакомый Василий Билибенко следил за Соболевым и вскоре получил задание, что начальника УСИН «нужно взорвать». Они установили взрывное устройство во дворе и привели в действие, когда Соболев выезжал оттуда на своем автомобиле. По словам Сереженько, Билибенко получил осколочное ранение и ему пришлось обратиться за медпомощью. Врача помог найти еще один участник событий, Пронько.

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Пронько заявил, что его роль заключалась в предварительном осмотре будущего места покушения, «по поводу самого взрыва никто [его] не посвящал».

Как пишет агентство, задержанные сообщили, что Билибенко успел выехать в сторону подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.

Покушение на Соболева произошло 18 июня. Российские госагентства сообщали со ссылкой на источники, что «украинские террористы» взорвали личный автомобиль начальника УСИН, его с ранениями доставили в больницу. Глава временной администрации региона Владимир Сальдо уточнил, что жизни Соболева ничто не угрожает.

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Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона через несколько дней после начала военной операции на Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию.

О покушении на себя также сообщал глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Юрий Турулев: когда он выезжал на работу с охраной, автомобиль подорвался на фугасе. Турулев получил легкие осколочные ранения. В мае в результате нападения пострадал глава городской администрации Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик. По данным СК России, в его адрес поступали угрозы, после того как он занял пророссийскую позицию.

Теги
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