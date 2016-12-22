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Генсек НАТО заявил о нежелании холодной войны и конфронтации с Россией
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Генсек НАТО заявил о нежелании холодной войны и конфронтации с Россией
Политика, 17:39
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Генсек НАТО заявил о нежелании холодной войны и конфронтации с Россией
«Мы должны говорить с Россией, поскольку это наш самый большой сосед и она останется нашим соседом», — подчеркнул Йенс Столтенберг, комментируя грядущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа
Йенс Столтенберг (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую встречу президентов России и США, потому что «верит в диалог». Об этом Столтенберг заявил в Брюсселе, прибыв на саммит Евросоюза, передает AP.

По словам генсека НАТО, эти переговоры полностью соотносятся с политикой альянса.

«Это абсолютно соответствует политике НАТО — говорить с Россией, встречаться с лидером России», — отметил Столтенберг. «Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим изоляции России», — отметил он.

По мнению Йенса Столтенберга, встреча американского и российского лидеров будет способствовать и диалогу между НАТО и Москвой. Он отметил, что диалог нужен, даже если он не приведет к улучшению отношений.

«Мы должны говорить с Россией, поскольку это наш самый большой сосед и она останется нашим соседом. Мы должны вести диалог, стремясь к улучшению отношений», — подчеркнул генсек, назвав диалог «признаком силы».

«Главное событие лета»: что будут лично обсуждать Трамп и Путин
Политика

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки (Финляндия). Об этом в четверг, 28 июня, объявили Белый дом и Кремль. Среди тем разговора — международные проблемы и перспективы развития отношений России и США. Двусторонняя встреча президентов впервые не привязана ни к одному международному мероприятию.

О необходимости личной встречи президенты России и США договорились в марте. Окончательные договоренности были достигнуты за день до официального объявления о дате и месте встречи, во время визита в Москву Джона Болтона — советника американского президента по нацбезопасности.

После встречи с Болтоном Владимир Путин заявил, что визит советника «вселяет в нас надежду» на первый шаг в сторону восстановления отношений двух стран. Болтон, в свою очередь, назвал сам факт встречи Путина и Трампа важным, но отметил, что не ждет от нее конкретных договоренностей.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Владимир Путин
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