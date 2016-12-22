Единороссы подготовили аргументы для регионов о пользе пенсионной реформы

Руководство «Единой России» подготовило рекомендации для членов партии, как объяснять гражданам повышение пенсионного возраста. Презентация с аргументами разослана в региональные отделения и депутатам Госдумы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В пользу реформы

Руководство «Единой России» ра​​зослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции презентацию с инфографикой, объясняющей позитивные стороны пенсионной реформы. Материалы (копия презентации имеется у РБК) предназначены для объяснения гражданам необходимости реформы. Подлинность документа РБК подтвердили два источника, близких к руководству партии власти. В пресс-службе «Единой России», куда обратился РБК, комментировать документ не стали.

Презентация под названием «Пенсионная реформа» содержит набор тезисов, объясняющих причины и необходимость повышения пенсионного возраста. В материалах партии использована в том числе инфографика, которую публиковал РБК, и прогнозы «Ренессанс Капитала».

В качестве причин указано, что нынешний пенсионный возраст бы​л утвержден 60 лет назад в СССР, численность трудоспособного населения снизилась с 97 млн до 76 млн человек (без указания периода), а пенсионный возраст выше, чем в России, к настоящему времени установили 70% стран G20 и все страны Европы, включая Белоруссию. Если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то к 2019-му их останется всего два, а нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше, говорится в документе.

В презентации указано, что Россия «последняя из стран на пространстве СНГ, которая приступает к изменению пенсионного возраста». Здесь же приведен сравнительный анализ возраста выхода на пенсию граждан ряда европейских государств и Японии. Везде этот показатель выше, чем в России.

В случае повышения пенсионного возраста число занятых в России к 2023 году увеличится на 1,5 млн человек, а в случае отказа уменьшится на 2,4 млн человек, говорится в документе.

После реформы пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии в 1 тыс. руб. в месяц, в то время как до реформы — 380–450 руб. ежемесячно, приводится еще один аргумент в защиту повышения пенсионного возраста. В презентации приводятся объяснения, как будет меняться возраст выхода на пенсию разных категорий граждан, и перечислены категории, которых увеличение пенсионного возраста не коснется.

«Позитивная мотивация»

Презентация была направлена в регионы и депутатам, «чтобы объяснить цель пенсионного маневра», говорят источники РБК. «Это не стопроцентная рекомендация к действию, а набор тезисов, разъясняющих предстоящие изменения в законодательстве, касающиеся пенсий и пенсионного возраста», — пояснил один из источников. Партийцы в регионах и депутаты Госдумы должны и сами понимать, в чем суть предстоящей реформы, и объяснять это гражданам: «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник РБК.

Руководство «Единой России» «собирает позитивную мотивацию», касающуюся повышения пенсионного возраста, и направляет в регионы и депутатам Госдумы, говорит другой близкий к руководству партии власти собеседник РБК.

Но в то же время «к регионам у нас разный подход с учетом внутриполитической ситуации в каждом из них», добавляет источник. «Например, где-то мы рекомендуем обратить внимание на объяснение [гражданам] причин повышения пенсионного возраста, а где-то в первую очередь на сбор предложений ко второму чтению законопроекта [осенью]», — говорит источник. В частности, единороссам из регионов, где в единый день голосования 9 сентября пройдут выборы в заксобрания, рекомендуется в большей степени акцентировать внимание на сборе предложений по изменению законопроекта, поясняет близкий к руководству партии власти собеседник РБК.

В течение лета единороссы должны провести «широкое общественное обсуждение» пенсионной реформы в регионах с привлечением профсоюзов, работодателей и Союза пенсионеров России. По итогам будут подготовлены предложения ко второму чтению законопроекта. Об этом на заседании президиума генсовета партии 28 июня говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рассылка таких документов — эффективный способ донести до людей информацию, считает политолог Андрей Колядин. Но такого рода коммуникационных каналов должно быть больше: нужны брошюры для самих граждан, должны звучать мнения экспертов, лидеров общественного мнения, позиция которых важна для людей, перечисляет он. «Если используется такой комплекс мер, то задачи убедить граждан в правильности пенсионной реформы или хотя бы заставить их смириться сработают. Но если информация будет исходить только от единороссов, то неприятие будет усиливаться», — уверен эксперт.