Госдеп обвинил Иран в использовании посольств для организации терактов

Иран использует свои диппредставительства в других странах для организации террористических атак, заявили в Госдепе США. По версии Вашингтона, Иран с помощью дипломатов готовил «заговор», нацеленный на организацию теракта в Париже

Майк Помпео (Фото: Issei Kato / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в использовании своих посольств в других странах для организации террористических атак и предупредил Тегеран, что действия иранских властей им «дорого обойдутся» после того, как они угрожали нарушить поставки нефти на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press.

«Только в течение прошлой недели в Европе были арестованы иранцы, которые готовились совершить террористические действия в Париже. Мы уже видели похожее враждебное поведение в Европе», — заявил Помпео во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь представитель Госдепа, сопровождающий Помпео по пути из Абу-Даби на саммит НАТО в Брюссель, заявил, что недавнее задержание иранского дипломата в Германии является прямым доказательством слов госсекретаря.

«Мы очень тесно сотрудничаем с бельгийцами, австрийцами и немцами, чтобы разобраться в этом заговоре по взрыву в Париже», — отметил он. По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет, чтобы «все страны приняли правильное решение о своей безопасности».

По мнению дипломата, Иран представляет из себя «постоянную угрозу» для различных стран, которые должны быть постоянно настороже. Также он добавил, что Майк Помпео намерен более пристально изучить деятельность иранских дипломатов во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе.​

Арест иранского дипломата произошел в начале июля в Вене. Согласно выдвинутым обвинениям, он участвовал в подготовке взрыва на митинге эмигрировавших из Ирана оппозиционеров в Париже. Теракт должен был произойти 30 июня. Кроме того, незадолго до этого в Бельгии была задержана пара выходцев из Ирана, в машине которых была обнаружена взрывчатка.

Иран отрицает предъявленные обвинения. По версии Тегерана, все произошедшее является провокацией, нацеленной на выдвижение ложных предположений о поддержке терроризма иранскими властями.

Власти США неоднократно обвиняли Тегеран в поддержке террористического подполья. Так, в сентябре 2017 года, выступая в Генассамблее ООН, Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании терроризма и дестабилизации ситуации в Йемене. Поддержка террористических структур, оказываемая со стороны Тегерана, была названа одной из причин разрыва ядерной сделки с Ираном и повторному введению американских санкций.