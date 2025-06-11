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Трамп не исключил примирения с Маском

Трамп не исключил возможность примирения с Маском, после их публичной ссоры в соцсетях. Американский президент отметил, что не винит бизнесмена, но разочарован его поступками
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп допустил, что он «мог бы» наладить отношения с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, но потенциальное примирение не является для него приоритетной задачей. Об этом Трамп заявил на подкасте Pod Force One с журналисткой Мирандой Дивайн.

Американский президент подчеркнул, что он не винит Маска в сложившейся ситуации, но он «немного разочарован». «Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Мне кажется, на самом деле он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал», — добавил Трамп.

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Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились после того, как бинесмен раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до начала июня руководивший сокращением госрасходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительной мерзостью». Президент заявил, что разочарован в Маске.

Маск, чье состояние Bloomberg оценивает в $369 млрд, был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.

5 июня перепалка американского президента и бизнесмена стала публичной. Они начали обмениваться сообщениями с критикой, каждый в своей соцсети — Маск в Х, а Трамп в Truth Social. Маск среди прочего написал, что без него Трамп проиграл бы выборы. В ответ Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска.

Ранее сегодня Маск выразил сожаление из-за некоторых своих постов о президенте, отметив, что «зашел слишком далеко». В одной из своих публикаций бизнесмен заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. 7 июня этот пост был удален.

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Милена Костерева
Дональд Трамп Илон Маск конфликт критика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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