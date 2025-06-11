В Польше гражданина задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 28-летнего поляка по обвинению в шпионаже в пользу России. Суд арестовал его на три месяца, мужчине может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного

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Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский на своей странице в Х.

Прокуратура Польши уточнила, что речь идет о Викторе З. Обвинения ему предъявлены по статье о сотрудничестве с иностранной разведкой с целью шпионажа (ст. 130 п. 2 УК Польши). В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выразил готовность в интересах российских спецслужб собирать и передавать данные, касающиеся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение.

По ходатайству прокурора суд заключил фигуранта дела под стражу сроком на три месяца. Ему может грозить лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного. По итогам предварительного расследования следствие пришло к выводу, что мужчина действовал из «идеологических побуждений и пророссийских убеждений», говорится в сообщении прокуратуры.

После начала военной операции России на Украине польские власти неоднократно сообщали об арестах по обвинению в шпионаже в пользу российский спецслужб. Польша утверждает, что ее роль в поставках оружия на Украину сделала страну целью для шпионов и диверсантов со стороны России.

Весной 2023 года в Польше арестовали более десяти граждан Украины и Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России — они следили за перевозками вооружений для Украины и должны были заниматься пропагандой с целью «дестабилизации польско-украинских отношений», утверждали в Агентстве внутренней безопасности.

МИД России заявлял, что в Польше царит «русофобия и шпиономания».