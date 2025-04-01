В Польше предъявили обвинение украинцу в шпионаже на Россию
Прокуратура Польши предъявила обвинение украинцу, работавшему на российскую разведку, передает Reuters.
Польское Агентство внутренней безопасности задержало его в марте. Тогда окружной суд Варшавы принял решение о его заключении под стражу на три месяца.
По данным правоохранительных органов Польши, обвиняемый собирал сведения о военных объектах Польши по поручению российской разведки. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
В сообщении отмечено, что обвиняемый родился в России. Он признал свою вину.
В феврале 2025 года суд во Вроцлаве приговорил к восьми годам тюремного заключения гражданина Украины за планирование актов саботажа и поджога в интересах России. Он отрицал свою вину, но признался в том, что принял от неизвестного лица онлайн-заказ в обмен на деньги.
В рамках дела обвинения предъявили еще четырем лицам, а более десятка граждан Польши, Украины и Белоруссии были арестованы в связи с другими актами саботажа или шпионажа.
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