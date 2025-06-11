Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине

Российская сторона получила от Израиля опровержение слов посла на Украине о поставках Patriot, заявила Захарова. Представитель МИДа ранее отмечала, что посол «повторяет регулярно» заявления о поставках Украине вооружения

Cистема Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Россия получила разъяснения израильской стороны о поставках Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщила на брифинге представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Двумя днями ранее, 9 июня, израильский посол на Украине Михаил Бродский рассказал, что Израиль согласился передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США. По его словам, комплексы уже находятся на украинской территории.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО).

В израильском МИДе заявили, что страна не передавала Украине Patriot и утверждения посла не соответствуют действительности. По словам Захаровой, Бродский «повторяет регулярно» заявления о поставках Украине вооружения, однако израильские власти отрицают планы военных поставок Украине. В частности, опасаясь, что переданное Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Израиля.

Год назад газета Financial Times сообщила, что Израиль, США и Украина проводят переговоры о поставках систем Patriot украинской армии. Украине собирались направить, по данным FT, восемь старых ЗРК Patriot, которые ЦАХАЛ решила вывести из эксплуатации из-за их низкой эффективности.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил Израиль о политических последствиях поставки оружия Украине.

Кроме того, на брифинге Захарова напомнила об итогах заседания в формате «Рамштайн», после которого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году объем помощи союзников Украины станет наибольшим с начала боевых действий.