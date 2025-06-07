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Политика ,  
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NYT узнала, что Трамп связывает поведение Маска с приемом наркотиков

Фото: Vuk Valcic / ZUMA / ТАСС
Фото: Vuk Valcic / ZUMA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что поведение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может быть связано с употреблением наркотиков. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении политика.

По данным издания, Трамп в частной беседе назвал действия главы SpaceX и Tesla «сумасшедшими» и допустил, что на них повлияло воздействие запрещенных веществ. 

NYT отмечает, что отношения между предпринимателем и президентом Соединенных Штатов заметно охладели в последние месяцы, несмотря на их прежние точки соприкосновения в политике и бизнесе.

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Трамп в конце мая прокомментировал публикации о возможном употреблении Маском запрещенных веществ, заявив, что это его не беспокоит. Он отметил, что считает предпринимателя «фантастическим» и подчеркнул его заслуги.

Заявление президента США прозвучало после публикации NYT в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Маск во время предвыборной кампании Трампа регулярно употреблял кетамин, экстази и психоделические вещества. Сам миллиардер ранее признавал, что использует кетамин по рецепту, объясняя это борьбой с депрессией.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как миллиардер публично раскритиковал налоговый законопроект президента, назвав его угрозой для бюджета. По мнению Маска, инициатива президента нивелирует попытки сократить госрасходы — одну из задач, которую он сам курировал в Белом доме.

Дополнительное напряжение в отношениях с главой Белого дома вызвали кадровые решения по линии NASA. Маск, чья компания SpaceX сотрудничает с агентством, посчитал, что его мнение игнорируют, несмотря на вклад в космическую программу. Он также заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы, и указал на связь президента Соединенных Штатов с «файлами Эпштейна».

В ответ республиканец назвал Маска «сумасшедшим» и пригрозил пересмотреть госконтракты с его компаниями. Миллиардер отреагировал на это прекращением использования корабля Dragon для доставки грузов и экипажей на МКС. Затем в публикации в социальной сети X Маск потребовал импичмента Трампа.

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Плугина Ирина
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Дональд Трамп
политик, президент США
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