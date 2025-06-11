Во втором штате США развернут войска Нацгвардии из-за протестов

Губернатор Техаса решил развернуть войска Нацгвардии в штате в помощь правоохранительным органам на фоне протестных акций. До этого Трамп решил ввести 2 тыс. нацгвардейцев в Лос-Анджелес для подавления протестов

Фото: Daniel Cole / Reuters

По всему Техасу развернут войска Национальной гвардии штата «для обеспечения мира и порядка». Об этом объявил губернатор Техаса Грег Эбботт в X.

«Мирный протест является законным. Причинение вреда личности или имуществу является незаконным и приведет к аресту. [Нацгвардия Техаса] будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок», — написал он.

До этого Эбботт сообщал о более десяти задержанных в ходе протестов в Остине и Далласе.

Национальная гвардия в США имеет двойное подчинение. Губернатор штата может развернуть такие войска как внутренние в случае чрезвычайных ситуаций. Президент может использовать Нацгвардию для поддержки армии в том числе за рубежом.

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В Техасе вслед за Калифорнией разгорелись протесты против рейдов миграционной и таможенной службы США (ICE). Они начались с Лос-Анджелеса. Президент США Дональд Трамп на второй день протестов решил ввести туда 2 тыс. военных федеральной Нацгвардии.

Против этого выступили местные власти, в частности губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он решил подать в суд на Трампа из-за того, что решение о вводе войск Нацгвардии не было согласовано с властями штата. Ньюсом обвинил президента в «подливании масла в огонь».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела в центре города комендантский час. Полиция Лос-Анджелеса сообщала о 200 задержанных протестующих перед введением меры. Также власти заявляли о мародерстве: по словам Басс, в ходе беспорядков разграблены 23 бизнеса. В полиции рассказали, что нападениям подверглись магазины Adidas, Apple Store, аптеки и ювелирный магазин, передавал филиал CNN KABC.