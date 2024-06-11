Бывший мэр Купянска умер после покушения

Покушение на Геннадия Мацегору совершили 7 июня в Белгородской области. Экс-мэра Купянска, которого Украина обвиняет в госизмене, доставили на лечение в Москву, но он умер в больнице

Геннадий Мацегора (Фото: Геннадий Мацегора / VK)

Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора, на которого было совершено покушение, умер, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его мать, Людмилу. Также о смерти Мацегоры сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что он скончался от полученных ранений не приходя в сознание.

О смерти Мацегоры также пишет «Суспiльне.Харьков» со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу военно-гражданской администрации Харьковской области, в пресс-службу правительства Белгородской области и спортивный комплекс «Георгиевский», где Мацегора был директором.

На Мацегору напали 7 июня в Старом Осколе в Белгородской области, сообщало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, в чиновника стреляли.

Мацегора был мэром Купянска с 2020 года, он состоял в запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Российские войска взяли город под контроль в начале военных действий в 2022 году, тогда же была сформирована Харьковская военно-гражданская администрация. В сентябре 2022-го Минобороны России объявило о решении перегруппировать войска в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

После ухода российских войск из Купянска Мацегора переехал в Белгородскую область, говорил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Украинская прокуратура заочно предъявила чиновнику обвинения в коллаборационизме и государственной измене.