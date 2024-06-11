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Военная операция на Украине ,  
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Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины

Радев: у Киева нет ресурсов для достижения своих целей в конфликте
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт можно прекратить двумя путями, сказал президент Болгарии. Первый предполагает мирные переговоры, а второй — усиление поддержки Украины странами НАТО
Фото: Reuters
Фото: Reuters

У Украины нет материальных, финансовых и человеческих ресурсов для достижения своих целей в конфликте, заявил президент Болгарии Румен Радев, пишет портал Fakti.

«Мы должны учитывать реалии, а они заключаются в том, что у Украины самой нет ни материальных, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для достижения этой цели», — отметил он.

По словам Радева, к прекращению конфликта есть два пути. Первый предполагает мирные переговоры, а второй — предоставление странами НАТО дополнительных материальных, финансовых и человеческих ресурсов, которых не хватает Украине.

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Фото:t.tagarev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Произойдет ли это за счет включения дополнительных материальных, финансовых и человеческих ресурсов стран НАТО? Согласны ли вы с тем, что мы идем по этому пути, который ведет абсолютно неизвестно куда и с огромным риском для глобальной безопасности?» — спросил болгарский президент.

Россия осуждает любую западную помощь Украине и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Радев подчеркнул, что саммит Бухарестской девятки впервые завершится без общей декларации всех участников, будет только заявление сопредседателей Польши и Румынии, и принимающей страны — Латвии. Это произойдет из-за того, что не было достигнуто полного консенсуса по тексту совместной декларации из-за разных взглядов на выход из конфликта. Так, по предложению Радева из первоначального варианта заявления был исключен текст, который обязывает каждую страну организации оказывать военную помощь Украине.

В Бухарестскую девятку входит девять стран — Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Польша, Чехия, Эстония, Литва и Латвия. В саммите девятки в Риге также приняли участие Швеция, Финляндия и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Страны объединения поддержали подготовку саммита по Украине в Швейцарии, но в то же время подчеркнули, что он будет «трудными с ограниченными ожиданиями». Мероприятие пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на мирном саммите обсудят три пункта украинской «формулы мира». Москва исключает переговоры на основе этой формулы и заявляет, что Киеву пора принять «новые территориальные реалии».

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Болгария Украина Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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