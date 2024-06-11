 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается

Песков: работа над соглашением с Ираном продолжается
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
График конкретных мероприятий и консультаций может сдвинуться из-за внеочередных президентских выборов в Иране. Работу над соглашением начали еще в 2022 году. В мае 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран и Россия приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве, но сотрудничество в этом отношении нельзя назвать совсем прекратившимся, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо. Потому что президентские выборы — как правило, потом возможны и кадровые перестановки», — пояснил Песков.

Он отметил, что график каких-то конкретных мероприятий и консультаций действительно может сдвигаться, но «это не меняет картины дня». Песков уточнил, что Москва продолжит развивать отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу между двумя государствами.

Россия и Иран приостановили заключение договора о сотрудничестве
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Работу над договором стороны начали после визита Раиси в Москву в начале 2022 года, но к весне 2024 года документ так и не удалось согласовать. По словам директора второго департамента Азии российского МИДа Замира Кабулова, работу над соглашением приостановили из-за подготовки иранского руководства к президентским выборам.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан. В связи с этим в Иране должны будут пройти выборы нового президента, исполняющим обязанности президента назначили первого вице-президента Мохаммада Мохбера. 9 июня в стране завершилась процедура для кандидатов в главы государства, избирательный штаб одобрил шесть человек.

Среди них — действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Мохбера среди кандидатов в президенты нет.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Мир Ландау
Дмитрий Песков Иран Россия Эбрахим Раиси президентские выборы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Генштаб раскрыл предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси
Политика
Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Политика
Путин словами «с какого хрена» ответил на вопрос о ядерной сделке Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Илью Новикова заочно приговорили к 8,5 годам по делу о фейках Политика, 13:23
Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Артемовка и Тимковка Политика, 13:22
Штаб-квартиру WeWork в Нью-Йорке заняла компания-конкурент Бизнес, 13:21
Журналистку приговорили к работам по делу о нападении на военкома Политика, 13:18
В «Урале» сообщили, кто будет главным тренером после вылета из РПЛ Спорт, 13:18
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 13:10
В Кремле негативно восприняли снятие запрета на поставки оружия «Азову» Политика, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новую Зеландию на мирном саммите представит глава МЧС и полиции Политика, 13:06
ЦСКА в норильской шахте продлил контракт с американским баскетболистом Спорт, 12:58
Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку Политика, 12:49
В Кремле оценили безопасность самолетов для президента и всех россиян Общество, 12:48
Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается Политика, 12:48
В Финляндии сообщили о переговорах с российскими пограничниками Политика, 12:40
Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку Политика, 12:40