Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается

График конкретных мероприятий и консультаций может сдвинуться из-за внеочередных президентских выборов в Иране. Работу над соглашением начали еще в 2022 году. В мае 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

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Иран и Россия приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве, но сотрудничество в этом отношении нельзя назвать совсем прекратившимся, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо. Потому что президентские выборы — как правило, потом возможны и кадровые перестановки», — пояснил Песков.

Он отметил, что график каких-то конкретных мероприятий и консультаций действительно может сдвигаться, но «это не меняет картины дня». Песков уточнил, что Москва продолжит развивать отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу между двумя государствами.

Работу над договором стороны начали после визита Раиси в Москву в начале 2022 года, но к весне 2024 года документ так и не удалось согласовать. По словам директора второго департамента Азии российского МИДа Замира Кабулова, работу над соглашением приостановили из-за подготовки иранского руководства к президентским выборам.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан. В связи с этим в Иране должны будут пройти выборы нового президента, исполняющим обязанности президента назначили первого вице-президента Мохаммада Мохбера. 9 июня в стране завершилась процедура для кандидатов в главы государства, избирательный штаб одобрил шесть человек.

Среди них — действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Мохбера среди кандидатов в президенты нет.