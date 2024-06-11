МИД объяснил приостановку работы над договором России и Ирана

Тегеран занят подготовкой к выборам нового президента, Москва ждет пока у иранских властей «дойдут руки» до нового договора с Россией, который разрабатывается более двух лет

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Москва и Тегеран приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве из-за предстоящих выборов президента Ирана, сообщил ТАСС директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

«Мы внесли с учетом последних иранских поправок, которые поступили в начале года, свои контрпредложения, и они на иранской стороне. Но поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки», — рассказал дипломат.

Месяц назад в Иране погиб президент Эбрахим Раиси в авиакатастрофе, выборы пройдут 28 июня.

Работу над договором стороны начали после визита Раиси в Москву в начале 2022 года, к весне 2024-го документ так и не удалось согласовать. «Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России», — пояснял Кабулов в апреле. В июне он рассказал, что работа приостановлена из-за проблем со стороны Ирана, но причину не уточнил.

Бывший глава МВД и Минюста Мустафа Пурмохаммади;

Представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;

Действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф;

Мэр Тегерана Алиреза Закани;

Экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан;

Глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

На президентскую должность в Иране претендуют шесть человек:

Российский президент Владимир Путин говорил о желании встретиться с новым президентом республики.