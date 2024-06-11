СБУ сообщила о контрразведывательных проверках в центре Киева

Проверки проходят на территории Печерского и Шевченковского районов, в частности в правительственном квартале. Граждан предупредили о возможных ограничениях на проход и проезд, проверке документов и досмотре машин

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В мероприятиях также участвуют управление государственной охраны, национальная полиция, военная служба правопорядка ВСУ, а также группировки сил и средств обороны Киева.

Целью служит «проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей Киева и лиц, в отношении которых осуществляется охрана».

Мероприятия включают осмотр территории и отдельных зданий и помещений, включая офисы, места общего пользования в жилых домах и заведениях, а также проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала. В связи с этим СБУ предупредила о возможных ограничениях на проход и проезд, проверке документов у граждан и досмотре автотранспорта.

«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа», — говорится в сообщении.

В прошлый раз спецслужба проводила контрразведывательные проверки в центре Киева 1 мая, перед Пасхой. Тогда они проходили в Шевченковском районе города, в том числе на Софийской и Михайловской площадях. Граждан также предупреждали об ограничениях на проход и проезд, проверке документов и досмотре машин.

В июне командование сухопутных войск сообщало о проведении в Киеве и области военных учений. Командно-штабные учения проходят с 5 по 13 июня. Командование предупредило жителей о перемещении личного состава и тяжелой техники по городу, попросило сохранять спокойствие и напомнило о запрете на съемку, пишет ТСН.