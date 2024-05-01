СБУ сообщила о контрразведывательных проверках в центре Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «плановые контрразведывательные мероприятия» в Шевченковском районе Киева, в том числе на Софийской и Михайловской площадях, сообщила спецслужба в телеграм-канале.
«Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.
В мероприятиях также участвуют Управление государственной охраны, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и другие подразделения.
Мероприятия включают осмотр территории и отдельных зданий и помещений, включая офисы, места общего пользования в жилых домах и заведения, а также проверку граждан. В связи с этим СБУ предупредила об ограничениях на проход и проезд, проверке документов у граждан и досмотре автотранспорта и рекомендовала иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час.
В Киевской области и ряде других регионов не будут отменять комендантский час на Пасху — он действует с 00:00 до 5:00, сообщает «РБК-Украина». На Украине в этом году праздник отметят 5 мая.
С февраля 2022 года в стране действует военное положение, его неоднократно продлевали, последний раз — в феврале до 13 мая.
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