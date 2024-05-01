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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о контрразведывательных проверках в центре Киева

СБУ объявила о начале контрразведывательных мероприятий в центре Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ предупредила об ограничениях на проход и проезд, проверке документов у граждан и досмотре автотранспорта. Проверки проводятся в Шевченковском районе столицы, в том числе на Софийской и Михайловской площадях
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «плановые контрразведывательные мероприятия» в Шевченковском районе Киева, в том числе на Софийской и Михайловской площадях, сообщила спецслужба в телеграм-канале.

«Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

В мероприятиях также участвуют Управление государственной охраны, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и другие подразделения.

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Фото:SBUkr / Telegram

Мероприятия включают осмотр территории и отдельных зданий и помещений, включая офисы, места общего пользования в жилых домах и заведения, а также проверку граждан. В связи с этим СБУ предупредила об ограничениях на проход и проезд, проверке документов у граждан и досмотре автотранспорта и рекомендовала иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час.

В Киевской области и ряде других регионов не будут отменять комендантский час на Пасху — он действует с 00:00 до 5:00, сообщает «РБК-Украина». На Украине в этом году праздник отметят 5 мая.

С февраля 2022 года в стране действует военное положение, его неоднократно продлевали, последний раз — в феврале до 13 мая.

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