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Политика ,  
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CBS узнал, что США проследят за направленными на Кубу российскими судами

CBS: флот США проследит за направившимися на Кубу российскими военными кораблями
За отправившимися на Кубу российскими кораблями, в том числе атомной подлодкой «Казань», следят три американских эсминца, два корабля с гидроакустикой и катер береговой охраны США, узнал CBS. Вашингтон заявлял, что не видит угрозы

Корабли Военно-морских сил США проследят за российскими военными судами, которые отправились на Кубу, сообщил CBS News американский чиновник.

Кубинские власти объявили, что с 12 по 17 июня в порту Гаваны с визитом будут находиться четыре российских судна - фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Гавана заверила, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия. Минобороны России сообщило о выходе отряда кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в дальний поход в середине мая.

По данным СМИ, в частности Reuters и CBS, Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели впервые с 2019 года. По версии собеседников изданий из числа американских чиновников, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры. 

Белый дом ответил на данные о визите российских кораблей на Кубу
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Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял CBS, что у США нет данных или ожиданий, что на российских судах есть ядерное оружие или его будут применять в ходе учений. Он отмечал, что, по данным американской разведки, на подводной лодке есть ядерная установка. 

За подлодкой следят два американских эсминца и два корабля, которые буксируют гидроакустическое оборудование, сообщил источник CBS. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следят за остальными кораблями. По словам чиновника США, суда могут также посетить Венесуэлу.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Куба ВМС США военные корабли

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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