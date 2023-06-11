Экс-президенту Киргизии заочно дали 10 лет

Бакиев возглавлял Киргизию в 2005–2010 годах, он бежал в Белоруссию после силовой попытки подавить протесты. Его приговорили к десяти годам по делу о коррупции, общий срок заключения с учетом других преступлений составит 30 лет

Курманбек Бакиев (Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Верховный суд Киргизии заочно приговорил бывшего президента Курманбека Бакиева (2005–2010) к десяти годам заключения по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, передает издание «Кактус».

Решение суда также предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать государственные должности сроком на три года.

Таким образом, путем частичного сложения наказаний, общий срок Бакиева составит 30 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело «Кумтора», золотые запасы которого составляют примерно 700 т, связано с канадской компанией «Камеко». В 1992 году фирма получила право разрабатывать рудники без конкурса. Прокуратура посчитала соглашение невыгодным для Киргизии. К коррупционной также приравняли и сделку 2003 года, когда при реструктуризации генеральных договоренностей с «Камеко» доля Киргизии в совместном предприятии была занижена на 25,7%.

В 2014 году Бакиев получил пожизненный срок за расстрел демонстрации в Бишкеке в апреле 2010 года. Эти события стали причиной его свержения, после которого он бежал в Белоруссию. Приговор тогда вынесли заочно. Спустя два года суд смягчил приговор с пожизненного срока до 30 лет.

Этой зимой нынешний киргизский президент Садыр Жапаров на нейтральной территории встретился со всеми бывшими главами государства, среди которых был и Бакиев. Он рассказал, что те поддержали его инициативу «объединиться в один кулак». На встрече экс-президенты «высказывали свое негодование, изливали свои обиды, но при этом признали свои недостатки». «И самое главное — они смогли простить друг друга! Это и было моей целью», — добавил Жапаров.