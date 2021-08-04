Генпрокуратура Киргизии сообщила об активном сотрудничестве с Акаевым

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
Россиянину разрешили выйти на финал Игр под любимую песню Нурмагомедова Спорт, 17:22 Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест РБК и Онланта, 17:18 Россия на 10 минут вышла на 5-е место по медалям. Онлайн 12-го дня Игр Спорт, 17:18 Глава SEC объяснил необходимость регулирования крипторынка Крипто, 17:06 ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID Общество, 17:06 Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж Спорт, 16:55  Акции Robinhood за несколько минут подорожали почти вдвое Инвестиции, 16:54 Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей на переходе студентки Общество, 16:53 Пятикратная чемпионка Олимпиады раскрыла секрет успеха синхронисток Спорт, 16:51 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 16:50 Вестерн от Netflix с Идрисом Эльбой откроет 65-й Лондонский кинофестиваль Стиль, 16:48 Как ответить на каверзный вопрос рекрутера о вашем прошлом — Fast Company Pro, 16:45 Россияне вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе Спорт, 16:42 Как устроено производство биотоплива, и какие проблемы оно решает Зеленая экономика, 16:40
Общество ,  
0 

Генпрокуратура Киргизии сообщила об активном сотрудничестве с Акаевым

Аскар Акаев
Аскар Акаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый президент Киргизии Аскар Акаев активно сотрудничает со следствием по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, в котором фигурирует как подозреваемый, сообщила Генеральная прокуратура страны.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил Акаева в розыск в начале июня по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело касается заключения соглашения с канадской компанией «Камеко» в 1992 году, когда она вне конкурса получила право на разработку золоторудного месторождения Кумтор. Оно является крупнейшим в стране, его запасы оцениваются примерно в 700 т металла. В ГКНБ также считают коррупционной сделку 2003 года, согласно которой доля Киргизии в совместной с «Камеко» компании была снижена на 25,7%.

В Киргизии завели дело из-за выданных Атамбаевым паспортов
Политика
Фото:Митя Алешковский / ТАСС

Акаев прибыл в Бишкек 2 августа, и его доставили в здание ГКНБ. Позднее экс-президент заявил о добровольной сделке со следствием.

Вскоре после допроса Акаева ГКНБ задержал по тому же делу бывшего премьер-министра Темира Сариева. Спецслужба сообщила, что Киргизия понесла «колоссальный ущерб» от действий Сариева, поскольку тот занизил на несколько миллиардов рублей сумму экологического ущерба от добычи золота на Кумторе.

Генпрокуратура отметила, что Акаева также планируется допросить и для «выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов Кыргызской Республики». Кроме экс-президента в статусе подозреваемых находятся также чиновники и депутаты Жогорку Кенеша (парламента. — РБК) Киргизии.

Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии государственной границы
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Акаев стал первым президентом Киргизии в 1991 году, затем еще два раза одерживал победы на выборах и продлевал свои полномочия на референдумах. В 2005 году оппозиция объявила, что очередные выборы были фальсифицированы, во время последовавшей в этом же году «тюльпановой революции» Акаев покинул страну. Последние годы экс-президент жил в России и занимался научной деятельностью.

Аскар Акаев Киргизия уголовное дело президент Генеральная прокуратура
Материалы по теме
Акаев заявил о намерении сотрудничать со следствием по «делу Кумтор»
Политика
СМИ узнали об обсуждении Путиным и Байденом баз России в Средней Азии
Политика
Бишкек заявил о гибели военного в перестрелке на границе с Таджикистаном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter