Генпрокуратура Киргизии сообщила об активном сотрудничестве с Акаевым

Аскар Акаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Первый президент Киргизии Аскар Акаев активно сотрудничает со следствием по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, в котором фигурирует как подозреваемый, сообщила Генеральная прокуратура страны.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил Акаева в розыск в начале июня по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело касается заключения соглашения с канадской компанией «Камеко» в 1992 году, когда она вне конкурса получила право на разработку золоторудного месторождения Кумтор. Оно является крупнейшим в стране, его запасы оцениваются примерно в 700 т металла. В ГКНБ также считают коррупционной сделку 2003 года, согласно которой доля Киргизии в совместной с «Камеко» компании была снижена на 25,7%.

Акаев прибыл в Бишкек 2 августа, и его доставили в здание ГКНБ. Позднее экс-президент заявил о добровольной сделке со следствием.

Вскоре после допроса Акаева ГКНБ задержал по тому же делу бывшего премьер-министра Темира Сариева. Спецслужба сообщила, что Киргизия понесла «колоссальный ущерб» от действий Сариева, поскольку тот занизил на несколько миллиардов рублей сумму экологического ущерба от добычи золота на Кумторе.